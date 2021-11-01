МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. Об этом он упомянул в интервью РБК.

Согласно информации вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40%. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей. Эксперт оценил сложности кредитования переводов мигрантов

Бочкарев привел в пример ситуацию в Китае, где рабочие в перерасчете на рубли получают в среднем 150 тысяч, в Финляндии — 240 тысяч и в Великобритании — 250 тысяч. "И там не привозят рабочих из-за границы", — добавил он.

Вице-мэр подчеркнул, что ставит задачу как для своих коллег в стройкомплексе, так и для подрядчиков разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. По его мнению, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть больше в два-три раза. Вице-мэр считает, что в столице есть большой резерв эффективности.