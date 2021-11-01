МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Единичные случаи заражения штаммом коронавируса "лямбда" и "мю" не имеют распространения в РФ, большая часть заболеваний приходится на штамм "дельта", сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Более 98% всех выявленных вариантов штамма – это штамм "дельта". Единичные случаи штаммов "лямбда" и "мю" сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем", — сказала Попова.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах РФ, в двух регионах она снизилась, добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от семи до восемнадцати лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.

"Хочу также отметить о снижении заболеваемости среди детей от 7 до 18 лет, темп прироста здесь практически равен нулю", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Темп прироста заболевших коронавирусом несколько снизился, но говорить о стабилизации пока рано, заявила глава Роспотребнадзора.

"43-я неделя показала нам максимальный рост регистрации случаев новой коронавирусной инфекции — это 274 тысячи 619 случаев, и темп прироста составил 8,7%. Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.