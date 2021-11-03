МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Качество блюд является основным фактором, влияющим на выбор ресторана россиянами, говорится в исследовании Россельхозбанка (РСХБ), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Рестораны в России возьмут на работу роботов

Исследование, посвященное предпочтениям россиян при выборе ресторана, проводилось Россельхозбанком в октябре текущего года совместно с Петербургским ресторанным фестивалем. В нем приняли участие более 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет до 50 лет.

"Доля россиян, которые регулярно посещают рестораны, составляет порядка 20% опрошенных. Основным фактором, влияющим на выбор заведения, названо качество блюд — оно важно для 38,8%, уровень цен определяет выбор 24,5%", — говорится в сообщении по итогам исследования.

В свою очередь, на хороший сервис, привлекательный интерьер и популярность у публики россияне смотрят меньше: в совокупности эти три фактора набрали только 26,6% среди респондентов.

"Среди важных факторов для гостей значительный рост показывает желание видеть в меню местные фермерские продукты (39,4%). А каждый десятый опрошенный идет в ресторан ради свежей локальной еды", — отмечается в сообщении.

"Существенная часть ресторанов по всей стране обеспечивает себя местными фермерскими продуктами через цифровые сервисы экосистемы "Свое Родное", которая предоставляет фермерам возможность прямого контакта с рестораторами или организаторами различных фестивалей и ярмарок", — добавляет Россельхозбанк.