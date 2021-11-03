МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Больше российских отцов будут иметь право на получение материнского (семейного) капитала. Законопроект об этом внесло в Госдуму правительство России. Об этом сообщает РИА Новости.

По правилам действующего законодательства, на данное средство поддержки право имеют те отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей — в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

После принятия нового закона капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ. Опять же это касается случаев, если мать ребенка (не гражданка РФ) умерла.

Еще одна норма передает право на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Кроме того, учитывая, что в настоящее время сертификат на материнский капитал оформляется в форме электронного документа законопроектом предлагается исключить дубликат сертификата.

Напомним, что размер материнского капитала в этом году составляет 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей — на второго.