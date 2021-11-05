МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Власти Италии приняли решение выдавать COVID-сертификат гражданам, привившимся вакцинами, не одобренными Евросоюзом.

Для этого нужно будет получить третью — бустерную дозу — мРНК-препаратов производителей Pfizer или Moderna.

Отмечается, что пока вакцинированные препаратами, по которым ЕС не вынес решение, смогут получить COVID-сертификат после того, как получат бустерную дозу вакцины. Заявление главы Минздрава Италии Роберто Сперанца цитирует агентство ANSA.

Ранее итальянский минздрав опубликовал циркуляр, основанный на рекомендациях агентства по лекарствам (Aifa). Документ разрешает прошедшим вакцинацию не признанными в Евросоюзе препаратами, получить третью дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer или Moderna.

Сперанца добавил, что для получения итальянского green pass (COVID-сертификат) необходимо будет получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин не позднее, чем через полгода после завершения вакцинации.

Напомним, что в странах Евросоюза система цифровых сертификатов заработала с 1 июля. Эти документы подтверждают факт вакцинации, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.