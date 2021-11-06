МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать их более устойчивыми и эффективными, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", — сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

Кудрин отметил, что Счетная палата РФ с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей. "Особое внимание было сконцентрировано на аудите системы здравоохранения и медицинской помощи. Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с контрольно-счетными органами регионов России, а также тесному взаимодействию с органами власти, уже в ходе мероприятий медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей", — указал он.

По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. "Основной фокус рекомендаций — внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", — добавил Кудрин.