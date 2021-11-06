РЯЗАНЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные объёмы вакцины "Спутник Лайт" заказаны, со следующей недели планируется начать поставки в регионы, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"В доступности есть вакцины все. Видим, что высокая востребованность и у вакцины "Спутник Лайт". Дополнительные объемы заказаны, со следующей недели мы планируем уже начать доставки в регионы", — заявил он журналистам.