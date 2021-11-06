МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

Документом, в частности, вносятся изменения в сроки проведения "эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции".

"В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря 2021 г.", — говорится в документе.

Согласно нему, оператор на сайте стимулирующего мероприятия в интернете проводит розыгрыш четыре раза за весь период, а число денежных призов увеличивается с 1 до 2 тысяч.