ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19, говорится в решении суда. Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

Белый дом в четверг сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года.

В субботу Апелляционный суд пятого округа постановил приостановить действие этого решения, сославшись на "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", — отмечается в вердикте, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте генпрокурор штата Техас, выступивший одним из противников обязательной вакцинации.