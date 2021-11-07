МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Вероятность обнаружения коронавируса при тестировании снижается на четвертый-пятый день заболевания, поэтому иногда у человека имеются все симптомы COVID-19, однако тест показывает отрицательный результат, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. Врачи назвали причины ложных обморожений при коронавирусе

"После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", — отметила она.

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщала ранее РИА Новости, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус, однако количество выделяемого возбудителя и время выделения значительно меньше, чем у непривитых, таким образом, риск заразиться от привитого намного меньше.