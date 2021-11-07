МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Обязательную вакцинацию от коронавируса надо ввести в России, это поможет справиться с возможным появлением более опасных штаммов SARS-CoV-2, считает член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Врач рассказала, как защититься от чихающих пассажиров в транспорте

"Я считаю, что должна быть принудительная вакцинация", — сказал Чумаков в эфире "Радио России". По его словам, те, кто сейчас сопротивляются вакцинации, "потом благодарить будут, если их заставят это сделать".

В условиях, когда наиболее распространенным в России стал штамм "дельта", необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения, добавил Чумаков.

"А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий (штамм), "эпсилон", например, какой-нибудь, то, возможно, что надо и 90% будет (вакцинировать), понимаете, поголовно", — отметил ученый.

Петр Чумаков — сын советского вирусолога Михаила Чумакова, создавшего живую вакцину от полиомиелита. Михаил Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита (сейчас носит название Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, где была создана одна из российских вакцин от коронавируса "КовиВак").