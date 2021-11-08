МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Если у человека анализ показывает уровень антител к коронавирусу 300 и более, то это значит, что он полностью защищен от заражения, рассказал в интервью газете "Известия" академик РАН, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Вирусолог оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID в России

Это учреждение совместно с департаментом здравоохранения Москвы провело исследование, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. В работе приняли участие 4 тысячи москвичей.

"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от "Дельты" полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", — отметил Гинцбург.

Международные единицы, согласно обозначению ВОЗ, — banding antibody units, или нейтрализующие единицы антител. Организация столкнулась с проблемой разных тестов, определяющих число антител в своих единицах. Теперь каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

"И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности", — объяснил Гинцбург.

По его мнению, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, то коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев.

"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых", — подчеркнул академик

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в последние десять дней число вакцинированных возросло в четыре раза в день. "А должно возрасти в десять раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", — сказал Гинцбург.

Также он отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.