Ученый Аграновский: Шанс появления нового штамма коронавируса, уходящего от вакцин, достаточно мал
МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса, имеющий шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин, но шанс такого события достаточно мал, рассказал в беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов", — отметил он.
Ученый добавил, что вариации коронавируса появляются постоянно. "Варианты SARS CoV-2 появляются все время, пока происходит вирусная репликация. Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу", — объяснил он.
Заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов рассказал, что новый устойчивый штамм может появиться в месте скопления людей из разных стран мира.
"Исторически, это где находятся большие хабы. Та же Америка, как обычно. Естественно, Европа, Великобритания, где люди разных национальностей активно общаются", — отметил он.
https://1prime.ru/society/20211108/835145766.html