МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса, имеющий шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин, но шанс такого события достаточно мал, рассказал в беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В Роспотребнадзоре указали на сходство симптомов COVID и гриппа

"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов", — отметил он.

Ученый добавил, что вариации коронавируса появляются постоянно. "Варианты SARS CoV-2 появляются все время, пока происходит вирусная репликация. Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу", — объяснил он.

Заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов рассказал, что новый устойчивый штамм может появиться в месте скопления людей из разных стран мира.

"Исторически, это где находятся большие хабы. Та же Америка, как обычно. Естественно, Европа, Великобритания, где люди разных национальностей активно общаются", — отметил он.