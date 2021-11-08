МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 39,4 тысячи до 8 834 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. QR-коды после вакцинации по-прежнему действуют в течение года

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 400 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 422 (8,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 834 495 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,45%.

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 4 982, 3 429 и 2 597 заражений соответственно.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 30, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время — 7 587 560.

В частности, в Москве — 5262, Подмосковье — 3025, Санкт-Петербурге — 1138.

За сутки в России подтверждены 1 190 смертей с COVID-19, за все время — 248 004, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 85, Подмосковье — 59.