СОЧИ, 8 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что более 136 тысяч туристов приехали в город в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Отели Сочи в этот период были загружены на 74,3%.

Сейчас на курорте отдыхают 106 тысяч туристов. При этом, по данным пресс-службы, на фоне притока отдыхающих вспышек коронавируса не зафиксировано. "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Бургас

По данным оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. пассажиропоток аэропорта Сочи составил 228 тысяч человек. Это на 10% больше от прогнозируемого.

При этом уточняется, что в Сочи прилетело 112 тысяч отдыхающих, а вылетело — 116 тысяч.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропотока за 9 дней "ковикул" составил 43%", — подчёркивается в релизе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе кубанских аэропортов, в предыдущем аналогичном периоде аэропорт Сочи обслужил 159 625 пассажиров.