Путин попросил доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
Президент РФ поручил соцблоку кабмина доложить о влиянии режима нерабочих дней на ситуацию с COVID
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ Путин поручил доложить ему о том, как режим нерабочих дней сказался на ситуации с COVID-19.
"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели — выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время", — обратился президент к присутствующим представителям соцблока правительства.
Со стороны соцблока в совещании, в частности, участвовали вице премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.
https://1prime.ru/society/20211109/835165761.html
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