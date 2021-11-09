МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ Путин поручил доложить ему о том, как режим нерабочих дней сказался на ситуации с COVID-19. Путин обсудит предотвращение негативного влияния энергетического кризиса

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели — выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время", — обратился президент к присутствующим представителям соцблока правительства.

Со стороны соцблока в совещании, в частности, участвовали вице премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин.