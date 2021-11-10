МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, которые участвуют в провозе нелегалов в Белоруссию, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Экологи ФРГ вновь потребовали остановки "Северного потока-2"

"Никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Это послание мы передаем странам происхождения (нелегальных мигрантов –ред.) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Беларусь. И послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы", — заявил Маас, его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.

Он добавил, что в ЕС считают центральным пунктом в урегулировании данного кризиса гуманитарную помощь людям, оказавшимся в бедственной ситуации. Маас подчеркнул, что различные гуманитарные организации "как в Белоруссии, так и в Польше" готовы оказать помощь мигрантам.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.