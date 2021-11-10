МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что в Совфеде не обсуждается вопрос о введении на законодательном уровне обязательной вакцинации от коронавируса. В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его мнению, для победы над коронавирусом нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. По его словам, для этого препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

Круглый отметил, что если коллеги-парламентарии разработают соответствующий законопроект, "он будет обсуждаться". Также он напомнил, что ранее Госдума не стала включать вакцинацию от COVID-19 в Национальный календарь прививок. При этом он пояснил, что включение вакцины от коронавируса в Национальный календарь прививок не означает принудительной вакцинации граждан. "Это позволит на постоянной, системной основе вакцинировать граждан от коронавирусной инфекции, выделять бюджетные средства на ее производство, не только в период пандемии", — пояснил он. В качестве примера он привел прививку от гриппа. Она ставится каждый год в плановом порядке.

По словам Круглого, согласно действующему законодательству иммунизация является добровольной. При этом в период пандемии обязательно вакцинируется ряд категорий работников, имеющих дело с большим количеством людей.