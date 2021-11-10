Роспотребнадзор сообщил о благоприятном эффекте от режима нерабочих дней
Введение нерабочих дней дало положительный эaфект, удалось разорвать цепочки заражения COVID-19
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондента РАН Александра Горелова, введение режима нерабочих дней дало положительный эффект. Оно позволило разорвать цепочки заражения коронавирусом.
Он отметил, что в большинстве субъектов РФ темпы прироста случаев заболевания коронавирусом замедлились, многие крупные регионы выходят на этап стабилизации.
"Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились. Многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации", — сказал он.
По мнению Горелова, благодаря тому, что школьники были досрочно отправлены на каникулы, удалось притормозить распространение коронавируса и среди них.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19.
https://1prime.ru/society/20211110/835174508.html
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