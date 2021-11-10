МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия планирует упорядочить правила признания прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что это комплексная межведомственная работа, которая активно у нас ведется. Не могу говорить конкретно о сроках, могу заверить, что работа эта ведется чрезвычайно интенсивно", — сказала Захарова.

Таким образом официальный представитель МИД России прокомментировала вопрос о признании казахстанских прививочных сертификатов и трудностях, которые на настоящий момент из-за этого существуют у казахстанцев, приезжающих в Россию, несмотря на вакцинацию при помощи "Спутник V".

"На этом направлении ведется активная проработка различных ведомств двух стран. В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложения "Путешествую без COVID-19", — сказала Захарова, говоря о признании казахстанских сертификатов.