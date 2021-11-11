МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Только 18% опрошенных не смирятся с противоречивыми ценностями компании ни за какие деньги, для остальных решающим фактором в выборе работодателя является зарплата, говорится в исследовании сервиса "Рабoта.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, на сколько в России выросла медианная зарплата

В первой части исследования опрошенным предоставили возможность множественного выбора. Во второй части, связанной с конкретной зарплатой, респонденты могли выбрать лишь один вариант ответа. Всего специалисты опросили более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

В первой части аналитики выяснили, что "43% участников исследования готовы работать в компании, если ее миссия расходится с их принципами, при условии, что там будет высокая зарплата. Еще 37% опрошенных готовы поступиться некоторыми принципами, если миссия компании не нарушает их моральных ценностей. 27% опрошенных готовы работать в компании, чьи ценности не разделяют, если там хорошие условия труда, а 23% респондентов выберут такого работодателя при отсутствии других вариантов".

При этом 17% участников исследования отметили, что согласятся работать в компании с противоречивыми ценностями, если столкнутся с жизненными трудностями или в этой компании будет возможность карьерного роста. 12% респондентов рассказали, что ни при каких условиях не согласятся работать на компанию, чьи ценности им чужды.

Во второй части исследования 5% опрошенных отметили, что готовы смириться с противоречивыми ценностями компании за зарплату до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 11% опрошенных готовы поступиться ценностями за 50–75 тысяч рублей в месяц, 14% — за 75–100 тысяч рублей, а 16% — за 100-150 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, 15% участников исследования рассказали, что перестанут обращать внимание на ценности компании за зарплату 150–200 тысяч рублей, а 21% опрошенных для этого нужно будет платить более 200 тысяч рублей в месяц. 18% опрошенных пользователей отметили, что не смирятся с противоречивыми ценностями компании ни за какие деньги.