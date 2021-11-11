МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В России заработали выпускаемые государством электронные сертификаты, с помощью которых льготные категории граждан, в частности, инвалиды и ветераны, смогут приобретать определенные товары и услуги. Это стало возможным благодаря подключению к специальной информационной системе банков и ритейлеров, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд. Эксперт рассказал, кому положены льготы при оплате за электроэнергию

Электронные сертификаты должны облегчить льготникам покупку товаров и услуг за собственные средства, впоследствии компенсирующиеся из бюджета.

На текущий момент право на получение выплат для покупки жизненно необходимых товаров, в частности, технических средств реабилитации, имеют около 1,5 миллиона россиян. В будущем году для удовлетворения их нужд будет выделено порядка 34 миллиардов рублей. В 2023 году эта сумма увеличится почти до 40 миллиардов рублей.

В Минтруде отметили, что процедура использования электронных сертификатов похожа на обычную оплату картами различных банков. На сегодняшний день к системе подключены два банка, в ведомстве ожидают, что к апрелю будущего года подключатся еще пять кредитных организаций.