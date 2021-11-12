МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Результаты опроса фонда "Общественное мнение" показали, что работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 59% граждан, отрицательно — 23%.

Россиянам было предложено ответить на вопрос о том, как Путин работает на своем посту — скорее хорошо или скорее плохо: 59% заявили, что скорее хорошо, 23% выбрали второй вариант, 17% затруднились ответить.

Кроме того, по данным ФОМ, о доверии президенту заявили 56% опрошенных, о недоверии — 31%, затруднились ответить 13%.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 5 по 7 ноября среди 3 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 субъектах РФ.