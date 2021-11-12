МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Собянин заявил, что текущая неделя показывает, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается. Голикова сообщила о снижении темпов заболеваемости коронавирусом

"Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению Собянина, нерабочие дни в Москве сыграли серьезную роль в снижении заболеваемости коронавирусом.

Также Собянин отметил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях Москвы.

"У нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — добавил он.