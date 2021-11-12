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Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве на этой неделе снижается
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Собянин заявил, что текущая неделя показывает, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается. "Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость... ПРАЙМ, 12.11.2021
общество , здоровье, новости, сергей собянин, москва, нерабочие дни, пандемия коронавируса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Собянин заявил, что текущая неделя показывает, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается.
"Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению Собянина, нерабочие дни в Москве сыграли серьезную роль в снижении заболеваемости коронавирусом.
Также Собянин отметил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях Москвы.
"У нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — добавил он.