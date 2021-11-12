МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Замглавы Росстата Павел Смелов заявил о том, что за несколько дней до окончания переписи участие в ней приняло более 99% от общей оценочной численности населения России. Песков: непривитые не будут платить за лечение от COVID-19

"Мы видим что народ достаточно активно переписывался по всей стране, уже на данный момент мы практически переписали все население, 99% с небольшим уже достигли", — сказал Смелов в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.

Он отметил, что первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в январе следующего года — будут озвучены сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные и в конце 2022 года будут обнародованы сведения о национальном составе и владении языками.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Принять участие можно как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном — на портале "Госуслуги".