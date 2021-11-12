МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат на "Госуслугах" формируется через 21 день после прививки. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет действует уже в 14 регионах

"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне, привившиеся "Спутником Лайт", могут получить QR-код только по истечении 21 дня.

При этом, при повторной вакцинации или вакцинации переболевших сертификат начинает действовать в день прививки, отметил помощник главы Минздрава РФ