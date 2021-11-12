МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. За неделю эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в пяти регионах России — Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Минцифры рассказало, когда выдается сертификат после "Спутник Лайт"

"Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", — приводят слова Голиковой в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Также в сообщении отмечается, что в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

Уровень коллективного иммунитета по COVID-19 в России составляет 49%, также сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.