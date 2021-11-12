МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с развитием пандемии в России достаточно сложная, сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19". Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в России

"Прошлая неделя у нас была нерабочей в ряде регионов страны. Нерабочие дни были объявлены ранее, чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки", — заявила Голикова.

Регионов, где снижение уровня заболевания коронавирусом, не так много, их всего шесть, рассказала она.

Вице-премьер Татьяна Голикова вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19.

"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких. К сожалению мы видим, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались", — сказала Голикова на брифинге.

Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось, за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть и должны были достигнуть давно — 80% взрослого населения России. К сожалению сегодня мы приблизились только к цифре 50%",- сказала Голикова.