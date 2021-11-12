ЖЕНЕВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Процесс признания Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины "Спутник V" возобновился, ВОЗ рассчитывает получить полное досье по препарату на следующей неделе, заявила на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Процесс возобновился. Мы находимся в контакте с заявителем (РФПИ — ред.), с правительством России, различными структурами руководства РФ. И мы рассчитываем провести на следующей неделе встречу, чтобы получить полное досье по Спутнику V", — сказала она.

По ее словам, сторонам предстоит также обсудить визиты экспертов ВОЗ в институт им. Гамалеи и на производства препарата.

"Надо урегулировать еще несколько вопросов, прежде чем процесс завершится. Но процесс возобновился, и это уже хорошая новость", — отметила эксперт ВОЗ.