МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. "Самый плохой" для человека путь эволюции коронавируса SARS-CoV-2 — его мутация в вирус, постоянно паразитирующий на человечестве, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации

По его словам, возможные пути дальнейшей эволюции вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов. Так, больше нет атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS. "Их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе", – сказал врач.

В качестве возможного варианта вирус могут найти себе нового "хозяина", у которого инфицирование не будет вызывать болезни, рассказал Жемчугов.

"Теоретически, при неблагоприятных для них условиях вирусы теряют агрессивность, находят животное или какой-то организм в природе, с которым достигается консенсус: вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство. Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус", — отметил он. И если человек контактирует с кровью носителя вируса, у него начинается заболевание, происходит вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, объяснил врач.

Учитывая все, что известно к настоящему моменту, можно назвать три сценария развития коронавируса. "Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", – заключил специалист.