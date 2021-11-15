МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с заболеванием в России остается напряженной, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, но в других по-прежнему остается много заболевших.

"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остается напряженной, подробно обсуждали это на совещании у президента в прошлую среду. В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", — сказал Мишустин.

Он также отметил, что более 500 тысяч медиков в России оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусом.

"Свыше полумиллиона медицинских работников по всей стране оказывают помощь пациентам с ковидом. И большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме — это те, кто не прошел вакцинацию", — сказал он.