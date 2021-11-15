Мурашко: за неделю в России регистрируется снижение случаев заболеваемости COVID на 7,5%
МУРАШКО: ЗА НЕДЕЛЮ В РФ РЕГИСТРИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ НА 7,5%
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https://1prime.ru/society/20211115/835219369.html
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МУРАШКО: ЗА НЕДЕЛЮ В РФ РЕГИСТРИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ НА 7,5%
* *
https://1prime.ru/society/20211115/835219369.html
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