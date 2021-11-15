МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Максимально интенсивный рост заболеваемости COVID приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мишустин: ситуация с коронавирусом остается напряженной

"Хочу отметить, что на европейский регион сегодня приходится максимально-интенсивный рост заболеваемости в мире. Это связано, как говорят эксперты, с сезонностью и с особенностью эпидпроцесса в этом регионе. Это сегодня лидер в мире", — сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 отсутствует в 43 регионах России, в 33 наблюдается незначительный рост, также рассказала она.