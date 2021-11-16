МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. В сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавиться фотографии, рассказал "Известиям" высокопоставленный федеральный чиновник. Врач назвал лекарства, которые опасно принимать при COVID-19

По его словам, соответствующий вопрос в конце прошлой недели обсуждался в Минцифры. В качестве цели заявлялось сокращение очередей, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов в общественных местах.

В настоящее время сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении требуется показывать паспорт. Но если проверяющий будет сразу видеть еще и фото получателя сертификата, подтверждать личность двумя документами не потребуется, что и будет способствовать сокращению времени проверки.

Источник фото — вопрос пока дискуссионный, добавил он. Это могут быть как изображения, загруженные самими пользователями на госуслуги, так и либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы.

"Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ. Как показывает пользовательский опыт в странах стран, где уже действует проход по QR-кодом, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт, крайне утомительно", — прокомментировал гендиректор "ТМТ-консалтинга" Константин Анкилов.