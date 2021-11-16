МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новые бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к такой прививке начали выдавать в России.

Новая форма сертификатов утверждена министерством здравоохранения. Соответствующий приказ вступил в силу 8 ноября текущего года.

Россияне со вторника, 16 ноября, могут обратиться в многофункциональные центры (МФЦ), чтобы получить такой сертификат в бумажном виде.

Такой формат сертификата актуален для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг и кто не может распечатать полученный через электронный сервис сертификат либо скачать его для предъявления в электронном виде.

В обновленных сертификатах указываются персональные данные:

номер СНИЛС,

номер медицинского полиса,



данные о прививке (болезни или противопоказаниях),



на первой странице размещен QR-код.

Напомним, что на прошлой неделе в Госдуму на рассмотрение были внесены законопроекты об использовании QR-кодов. В частности, в случае принятия этих изменений, с 1 февраля следующего 2022 года посещение общественных мест и поездки в транспорте будут возможны только при предъявлении QR-кода.