МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года направили в суды более 3 тысяч исков для изъятия у коррупционеров 52 миллиарда рублей, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Не меньшее значение имеет работа по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции. Всего по итогам 9 месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3 тысяч исков о взыскании 52 миллиардов рублей, из которых почти 35 миллиарда рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы", — сказал Краснов.