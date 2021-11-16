МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эксперты Минздрава обсуждают повышение сроков действия сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года. Об этом РИА Новости сообщил источник в Минздраве. В России утвердили форму справки о прививках от коронавируса

По его словам, сейчас Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов.

Он отметил, что опыт ряда государств, например стран Еевросоюза, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода. По его словам, анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. Поэтому эксперты Минздрава обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года.

Ранее в СМИ появилась информация, что согласно приказу Минздрава в случае заболевания COVID-19 у ранее прошедших вакцинацию будет действовать сертификат и QR-код с наиболее поздней датой наступления события, то есть сертификат переболевшего.