МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Кабмин утвердил новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства. Надбавки жителям районов Крайнего Севера сохранятся

В кабмине отмечают, что прежний перечень был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый список более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству России.

В перечень вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. А также полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, ЯНАО, Камчатский край.

Также сообщается, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.