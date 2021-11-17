АБУ-ДАБИ, 17 ноя — ПРАЙМ. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, массового закрытия ресторанов в РФ в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах при их посещении не будет. В России 77 регионов уже используют QR-коды

Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов — в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

Отвечая на вопрос, ждет ли он закрытия предприятий общепита, Мантуров сказал: "Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать".

"Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей — сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", — добавил министр.

В данной ситуации, по его словам, более уверенно чувствуют себя сетевые компании, а индивидуальным предпринимателям приходится тяжелее. "Правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке", — считает Мантуров.

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", — отметил он.