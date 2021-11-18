Правительство продлило упрощённый порядок регистрации лекарств от COVID
Кабмин продлил до 1 января 2023 года упрощённый порядок регистрации лекарств против коронавируса
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В правительстве сообщили, что кабмин продлил до 1 января 2023 года упрощённый порядок регистрации лекарств против COVID-19. Продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Данный порядок позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки. Эти правила были установлены из-за коронавируса и должны были действовать до 1 января 2022 года, но были продлены ещё на год.
Отмечается, что продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от COVID-19. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах
В кабмине пояснили, что принятое решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.
https://1prime.ru/society/20211118/835254320.html
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