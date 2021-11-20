МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip определили самые бюджетные направления на новогодние праздники. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы исследования. Россияне назвали вескую причину отказаться от путешествия

Специалисты проанализировали поисковые запросы туристов с вылетом в период с 30 декабря по 9 января из крупных городов.

Как показало исследование, москвичам и гостям столицы предпочтительнее вылететь на празднование Нового года в Санкт-Петербург (стоимость билета — от 1250 рублей на человека в одну сторону), Сочи (1400 рублей), Владикавказ и Минеральные Воды (по 1900 рублей). При этом перелет в Уфу, Ульяновск или Казань обойдется минимум в 2000 рублей, а в Калининград не менее 2100 рублей.

Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву (от 1000 рублей), Владикавказ (от 2000 рублей) и Минеральные Воды (от 2200 рублей). За перелет до Мурманска придется заплатить от 2300, а до Сочи — от 2400 рублей.

Жителям Екатеринбурга дешевле всего обойдутся авиабилеты в Тюмень (от 1200 рублей), Сургут (от 1900 рублей), Ханты-Мансийск и Ижевск (по 1750 рублей). За перелет же до Москвы им придется заплатить от 2100 рублей, а в Оренбург — от 2400 рублей.

Жители Краснодара могут сэкономить, если отправятся на новогодние праздники в Волгоград (1000 рублей). Немного дороже будут стоить перелеты до Москвы и Минеральных Вод (по 1200 рублей). До Астрахани и Махачкалы билеты для них будут стоить по 1650 рублей, до Симферополя — от 2000 рублей, до Санкт-Петербурга — от 2200 рублей.

Для жителей Уфы самыми бюджетными новогодними направлениями являются Москва (от 1250 рублей), Волгоград (от 1500 рублей) и Сочи (от 1850 рублей). Тогда как долетать до Екатеринбурга они смогут уже за 1950 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 2000 рублей.