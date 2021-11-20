Эксперты OneTwoTrip назвали самые дешевые направления на новогодние праздники
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip определили самые бюджетные направления на новогодние праздники. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы исследования.
Специалисты проанализировали поисковые запросы туристов с вылетом в период с 30 декабря по 9 января из крупных городов.
Как показало исследование, москвичам и гостям столицы предпочтительнее вылететь на празднование Нового года в Санкт-Петербург (стоимость билета — от 1250 рублей на человека в одну сторону), Сочи (1400 рублей), Владикавказ и Минеральные Воды (по 1900 рублей). При этом перелет в Уфу, Ульяновск или Казань обойдется минимум в 2000 рублей, а в Калининград не менее 2100 рублей.
Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву (от 1000 рублей), Владикавказ (от 2000 рублей) и Минеральные Воды (от 2200 рублей). За перелет до Мурманска придется заплатить от 2300, а до Сочи — от 2400 рублей.
Жителям Екатеринбурга дешевле всего обойдутся авиабилеты в Тюмень (от 1200 рублей), Сургут (от 1900 рублей), Ханты-Мансийск и Ижевск (по 1750 рублей). За перелет же до Москвы им придется заплатить от 2100 рублей, а в Оренбург — от 2400 рублей.
Жители Краснодара могут сэкономить, если отправятся на новогодние праздники в Волгоград (1000 рублей). Немного дороже будут стоить перелеты до Москвы и Минеральных Вод (по 1200 рублей). До Астрахани и Махачкалы билеты для них будут стоить по 1650 рублей, до Симферополя — от 2000 рублей, до Санкт-Петербурга — от 2200 рублей.
Для жителей Уфы самыми бюджетными новогодними направлениями являются Москва (от 1250 рублей), Волгоград (от 1500 рублей) и Сочи (от 1850 рублей). Тогда как долетать до Екатеринбурга они смогут уже за 1950 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 2000 рублей.
https://1prime.ru/society/20211120/835281051.html