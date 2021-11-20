МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Медицинские работники, которые постоянно контактируют с пациентами с COVID-19, могут выработать особый иммунитет к болезни, который не виден через обычные анализы на антитела. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, опубликованного в журнале Nature. Вирусолог спрогнозировал, когда в России спадет волна COVID-19

В рамках исследования был оценен иммунитет около 60 сотрудников клиники в Великобритании. У этих людей не было обнаружено антител в крови, но не было и признаков вируса, а также на протяжении четырех месяцев их ПЦР-тесты всегда были отрицательны. Более детальное изучение крови показало, что у 20 человек повышена концентрация T-клеток, из них у 19 человек был дополнительный иммунный белок, получивший название IFI27. Теоретически это может указывать на то, что организм этих людей ранее уже контактировал с COVID-19.

Ученые сделали предположение, что иммунитет таких людей так быстро реагирует на вирус, что тот даже не может оставить следа в виде антител. Вклад в иммунитет медработников, полагают исследователи, могли внести имевшие место ранее контакты с другими вирусами, в том числе с теми, что вызывают простуду. Исследование планируется продолжить.

Авторы исследования предупреждают, что их предварительные результаты ни в коей мере не говорят о том, что люди после обычной простуды могут быть защищены от COVID-19. Ученые планируют продолжить исследование, поскольку оно имеет возможность внести свою лепту в создание новой вакцины от широкого спектра коронавирусов.