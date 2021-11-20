С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — ПРАЙМ. Более 38,8 тысячи жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса в пятницу, установив рекорд с начала массовой вакцинации, сообщает городской комитет по здравоохранению. Ученые назвали категорию людей с сильной защитой от коронавируса

"За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города", — сообщает комитет в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что накануне в Петербурге привились 36 229 человек.