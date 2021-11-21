МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Хорошо заработать во время распродаж входит в планы не только магазинов, но и мошенников: для этого они создают подложные сайты популярных магазинов, где собирают данные банковских карт своих жертв, рассказал РИА Новости директор департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков. Фокусники. Откуда мошенники берут данные о россиянах

"В черную пятницу активизируются мошенники и количество атак возрастает. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн. На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете", — сообщил он.

Чтобы не стать жертвой мошенника, покупателям достаточно соблюдать несколько простых правил, уверен эксперт. Например, необходимо проверять имена ссылок, куда ведет заманчивая реклама — разница в написании может отличаться в одну букву, или вместо буквы "О" подставлена цифра "0". Это свидетельство того, что сайт поддельный и покупателям не следует переходить по ссылкам в рекламных баннерах. По мнению Волкова, безопаснее самостоятельно набрать электронный адрес магазина в поисковике и найти заинтересовавшую акцию.

"Известные интернет-магазины имеют однозначный адрес, указывающий на торговую марку. Если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны (.org,.info и тому подобное), то стоит избегать покупок на таких сайтах", — предостерегает Волков.

Для покупок в интернете, по словам эксперта, рекомендуется оформить отдельную банковскую карту и пополнять ее по необходимости. Если карта является дополнительной и привязана к счету основной, то необходимо установить лимит на списание средств, например, в 3-5 тысяч рублей в день, считает Волков.