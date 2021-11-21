ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС Даниила Егорова, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, как сообщили в эфире, Путин проведет совещание с кабмином, заседание совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров.