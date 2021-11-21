Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом
Путин на следующей неделе встретится с лидерами Сербии и Палестины Вучичем и Аббасом
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС Даниила Егорова, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Кроме того, как сообщили в эфире, Путин проведет совещание с кабмином, заседание совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров.
https://1prime.ru/society/20211121/835286401.html
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