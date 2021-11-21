МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19 "Спутником Лайт". Об этом он сообщил в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. В Японии заявили, что дельта-штамм COVID в стране "самоликвидировался"

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", — рассказал президент. Он также добавил, что его ревакцинация прошла безболезненно и чувствует он себя хорошо.

Президент отметил, что поддерживает постоянный контакт с руководством института с целью обсуждения волнующих людей тем, информирования граждан о вакцинации, ревакцинации, о результатах применения "Спутника Лайт".

В ходе встречи Логунов также рассказал, что по наблюдениям центра, снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через шесть-восемь месяцев. И именно введение третьей дозы вакцины или ревакцинация возвращают сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже превышают ее, добавил он.

Также специалист отметил, что ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема — через год.