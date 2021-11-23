МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Чтобы убедиться в том, что наступило полное выздоровление от COVID-19 и организм до конца освободился от коронавируса, лучше сначала сдать пробу из носоглотки, а потом – анализ крови, рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Врачи объяснили, как сон влияет на тяжелое течение коронавируса

По его словам, отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует, что перенесший COVID-19 человек выздоровел в полной мере.

"Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови", — отметил он, указав, что это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме уже нет.

Еще желательно проверить уровень антител.

"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует. Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется", – объяснил Нетесов.