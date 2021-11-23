МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заболеваемость COVID-19 в России в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости. Он отметил, что необходимо повышать уровень вакцинации. Назван способ убедиться в полном выздоровлении от коронавируса

По словам Пескова, если смотреть на динамику цифр по коронавирусу за эти дни, то есть определенная динамика в сторону понижения.

"Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвертая, или у них пятая, у нас — четвертая", — пояснил пресс-секретарь.

Также он добавил, что волны заболеваемости идут одна за другой и все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами: недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации.

Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".