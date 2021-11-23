Дмитрий Песков: всем понятно, что впереди нас ждут новые "волны" заболеваемости коронавирусом
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заболеваемость COVID-19 в России в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости. Он отметил, что необходимо повышать уровень вакцинации.
По словам Пескова, если смотреть на динамику цифр по коронавирусу за эти дни, то есть определенная динамика в сторону понижения.
"Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвертая, или у них пятая, у нас — четвертая", — пояснил пресс-секретарь.
Также он добавил, что волны заболеваемости идут одна за другой и все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами: недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации.
Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".
https://1prime.ru/society/20211123/835300970.html