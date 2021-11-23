МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки Владимира Путина, которые обеспечивают ускоренное повышение прожиточного минимума в следующем году. В Госдуме оценили возможный эффект от повышения МРОТ

Первоначальная редакция проекта предусматривала индексацию величины прожиточного минимума на 2,5%, но Путин предложил повысить на 2022 год прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%, то есть сделать их выше инфляции. Таким образом, прожиточный минимум должен вырасти — до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей.

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей —12 274 рубля. Одновременно вносятся изменения, касающиеся финансового обеспечения предложений Путина об увеличении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Сейчас величина прожиточного минимума в России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.

Второе чтение этого законопроекта запланировано на 24 ноября.