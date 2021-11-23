МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Число жалоб на звонки мошенников резко выросло за девять месяцев

"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов, уточняется в пояснительной записке.